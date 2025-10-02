В округе Пушкинский капитально отремонтируют детский сад «Ручеек»

В 3-ем Акуловском проезде, 8, Пушкинского городского округа проведут капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» — корпуса № 6 образовательного комплекса № 5 города Пушкино. В настоящее время определен подрядчик капитального ремонта. Им стал — ООО «Земстрой». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Отмечается, что в здании детского сада площадью 1 051 квадратный метр, 1962 года постройки, строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству.

Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.