Участники церемонии в ЖК «Жаворонки Клаб» в деревне Митькино заложили капсулу времени в честь строительства школы на 560 мест. Образовательным партнером учреждения станет МГИМО, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Капсулу с посланием будущим поколениям откроют через 30 лет — в 2056 году. В церемонии участвовали глава Одинцовского округа Андрей Иванов, директор Одинцовского филиала МГИМО МИД России Елена Козловская, генеральный директор ФСК Family Максим Белов и жители комплекса.

Трехэтажная школа площадью 8 537,39 кв. м рассчитана на 560 учеников. В ней предусмотрены лаборатории химии, физики и информатики, мультимедийный зал, лингафонные кабинеты, спортивные пространства и зоны внеурочной деятельности. Строительство и ввод в эксплуатацию планируют завершить во II квартале 2028 года, затем школу передадут муниципалитету.

«Для нас действительно важно, чтобы вместе с новыми жилыми кварталами развивалась и социальная инфраструктура. Это дает детям возможность получать качественное образование рядом с домом, заниматься спортом, творчеством и раскрывать свои способности», — сказал Андрей Иванов.

Партнерство с МГИМО предусматривает курсы дополнительного и профессионального образования по информационным технологиям, прикладной информатике и иностранным языкам. Они будут доступны школьникам и взрослым, желающим освоить новые компетенции или пройти переподготовку.

«Для семей, которые переезжают за город, вопрос образования всегда стоит на первом месте», — отметил Максим Белов.

ЖК «Жаворонки Клаб» расположен в деревне Митькино Одинцовского округа, в 23 км от МКАД по Минскому шоссе. На территории более 30 га также предусмотрены детсад на 260 мест, амбулатория на 71 посещение в смену, торговый комплекс, физкультурно-оздоровительный и соседский центры, общественные пространства и набережная реки Незнайки.

В Подмосковье ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, Level Group, «Брусника» и другие девелоперы строят жилье вместе с инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.