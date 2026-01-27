В Одинцово строят пристройку к школе № 9 на 550 учеников

В Одинцово продолжается строительство пристройки к школе № 9, которая рассчитана на 550 учеников. Готовность объекта составляет 30 %, завершение работ запланировано на 2027 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Одинцово на улице Северная, 20 ведется строительство пристройки к школе № 9. Новый корпус позволит принять дополнительно 550 учеников, что особенно важно для быстрорастущего микрорайона с высоким спросом на образовательные места.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На данный момент строительная готовность объекта составляет 30,1 %. Площадь здания — более 9 тысяч квадратных метров. На площадке работают 105 строителей, 5 инженерно-технических специалистов и задействовано 5 единиц техники.

Сейчас бригады выполняют бетонирование стен и перекрытий второго и третьего этажей, а также кладку наружных и внутренних стен. Монолитные работы завершены на 83 %, возведение наружных стен — на 19 %.

В новом корпусе разместят учебные классы, мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовую, медкабинет и административные помещения. Открытие пристройки позволит снизить нагрузку на существующую школу и обеспечить детей из близлежащих микрорайонов местами рядом с домом.

Сдача объекта запланирована на 2027 год.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.