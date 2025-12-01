сегодня в 11:43

В Одинцове завершается строительство фельдблпункта по технологии 3D-печати

В поселке Дубки Одинцовского городского округа завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Ведутся работы по сборке мебели, пусконаладке инженерных сетей и благоустройству территории, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«На площадке задействовано 30 рабочих и 2 единицы техники. Подрядчик ведет сборку мебели, устройство проездов и тротуаров, обустройство парковочного пространства. Внутри здания идет пусконаладка инженерных систем», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Александра Туровского.

По его словам, первый в России 3D-печатный медпункт возводится в Дубках концерном «КРОСТ», его готовность составляет более 90%.

В здании разместятся кабинеты фельдшера, процедурная, прививочный кабинет для взрослых и детей и помещения для персонала. Социальный объект, общей площадью чуть более 100 квадратных метров оснащается современным медицинским оборудованием.

На прилегающей к зданию территории будет организована парковочная зона, места для отдыха.

Совсем скоро здесь смогут получать медицинскую помощь более 1 тысячи человек. Работы планируется завершить до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.