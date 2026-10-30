В Одинцове строят многоуровневый паркинг на 804 машины рядом с госпиталем

Строители продолжают возводить паркинг на 804 машино-места на Красногорском шоссе в Одинцове, вблизи госпиталя. Готовность объекта достигла 57%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области приступил к внеплановой проверке строительства многоуровневого паркинга на Красногорском шоссе в Одинцове. Объект рядом с госпиталем рассчитан на 804 машино-места, его общая готовность составляет 57%.

На площадке завершены земляные работы и возведение подземной части здания. Надземная часть готова на 70%. Строители продолжают возводить конструкции и монтировать внутренние инженерные системы.

Многоуровневый формат позволяет разместить сотни автомобилей на компактной территории. Парковочные места распределяются по этажам, поэтому здание занимает меньше земли, чем открытая стоянка аналогичной вместимости. Это особенно актуально для городской застройки.

Строительство ведет ООО «СЗ «Просторная Долина»». Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.