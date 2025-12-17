В Одинцове продолжается капремонт Часцовской средней школы

В поселке Часцы Одинцовского городского округа продолжаются работы по капитальному ремонту Часцовской школы. Подрядчик завершает демонтажные работы, ведет отделочные работы и осуществляет ремонт фасада, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Площадь школьного здания — 2302,3 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленная школа должна 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ и в Серпухове в рамках этой программы поставлен рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев.