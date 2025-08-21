В образовательном комплексе округа Пушкинский завершаются ремонтные работы

В Ашукинском образовательном комплексе городского округа Пушкинский завершаются работы по созданию современного образовательного пространства, ориентированного на развитие и комфорт учащихся. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках проекта предусмотрены несколько ключевых обновлений. Музей Боевой Славы получит новое помещение, где тематические экспозиции, подготовленные учащимися и учителями, займут достойное место в современных витринах. Откроется читальный зал с IT-зоной и книгохранилищем, что создаст идеальные условия для учебы и глубоких исследований. Спортивный блок комплекса полностью обновлен: завершен ремонт спортивного зала, оборудованы душевые в раздевалках, а также вскоре откроется новый хореографический зал.

Директор образовательного комплекса Рания Рафатовна Байгузина отметила: «Это не просто ремонт, это старт новой, большой истории!»

Обновленный образовательный комплекс станет важным шагом к созданию комфортной и современно оснащенной среды для обучения и развития учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.