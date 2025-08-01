В новостройке Сергиева Посада оборудовали квартиры для переселенцев с ОВЗ

Новый дом на ул. Театральной в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа готовят к сдаче — строительная готовность объекта оценивается в 98%. Рабочие завершают внутреннюю отделку квартир, установку электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сюда должны переехать 619 человек из 267 жилых помещений общей площадью 9 338,29 кв. м, которые сейчас проживают в старых шлакоблочных двухэтажках, построенных более 60 лет назад.

Дом небольшой, всего 5 этажей. Но проект был взят уникальный — в доме есть лифт. Предусмотрены квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья, в которых расширены санузлы, смонтированы поручни и специальные рукомойники. Общественные пространства снабжены комнатами для технического персонала управляющей компании.

По словам Дмитрия Малахова, представителя компании-подрядчика «Стройкомплекс», квартиры будут сдаваться с выполненной внутренней отделкой, установленной сантехникой, дверьми и плитами. Везде будет выполнена электропроводка и установлены выключатели и розетки. Тройные стеклопакеты предполагают открывание в двух режимах. Во дворе установлена детская площадка, тренажеры, построен хороший тротуар. Жителей уже приглашают для осмотра квартир.

С заселением этого года в программе останутся еще 186 человек, живущие в аварийных домах. Для их расселения уже определили участок для строительства еще одного дома на 88 квартир на ул. Сержанта Сергея Разина. Контракт уже заключен, дом должен быть сдан в первом квартале 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. Так вот, я хочу вам сказать, Максим Александрович (Фомин, первый зампред правительства региона — ред.), что при вашем руководстве не в каждом городе у нас строятся новые дома. Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.