В Новой Москве рухнули продажи 4-комнатных квартир

Более 90% жилья в Новой Москве относится к комфорт-классу, однако за восемь месяцев 2025 года объем сделок сократился на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наиболее заметное падение показали 4-комнатные квартиры. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе компании «НДВ-Супермаркет Недвижимости» и девелопера Unikey.

Сильнее всего пострадали крупные форматы: продажи 4-комнатных квартир снизились на 52%, а их доля на рынке сократилась с 5,5 до 3,2%. Также уменьшились продажи 3-комнатных квартир (–26,5%), студий (–26,4%) и однокомнатных (–14,7%). Зато доля 2-комнатных лотов выросла с 23,5 до 27,3%, а их падение оказалось минимальным — всего 5,9%. В итоге совокупная доля студий и однокомнатных квартир достигла рекордных 61,3% против 57% годом ранее.

«Мы видим углубление исторически сложившейся тенденции: рынок этой локации традиционно ориентирован на малоформатные лоты. Аудиторию составляют молодые семьи без детей, одиночки или семьи с одним ребенком, которые ценят эргономичные планировки, например, евродвушки», — отметили аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости».

Даже при снижении числа сделок средняя площадь квартир немного выросла — примерно на 2% во всех категориях.

В компании Unikey добавили, что внутренняя статистика девелоперов подтверждает этот тренд. Так, в ЖК «Новые Смыслы» в Коммунарке на однокомнатные квартиры приходится 66% продаж, на 2-комнатные — около трети, а доля «трешек» не превышает 1%.

«Ситуация отражает адаптацию рынка к дорогим кредитам. Покупатели стали рациональнее: предпочитают компактное, но качественное жилье большим и непрактичным метрам. Этим объясняется спад числа сделок при росте среднего метража. Клиенты готовы инвестировать в эффективные планировки и качественную среду, но отказываются от избыточного пространства», — сказала управляющий партнер девелоперской компании Unikey Айгуль Юсупова.

Она уточнила, что особенно ярко это видно в Новой Москве, где исторически сильны две стратегии: покупка своего первого жилья в столице и инвестиции в аренду.

