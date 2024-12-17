В ноябре в Подмосковье ввели в эксплуатацию 130 объектов на 12 млрд рублей

Центр содействия строительству при правительстве Московской области подвел итоги работы за ноябрь. При содействии ЦСС Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на строительство 238 проектов, общей площадью 800 тыс. кв. метров. Разрешение на ввод в эксплуатацию получили 130 объектов, общей площадью 230 тыс. кв. метров. Эти проекты принесли в экономику Московской области 12 млрд рублей. Благодаря их реализации в регионе было создано более 2 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ноябре на сопровождение ЦСС поступило 304 новых проекта. Всего менеджеры помогают реализовывать в Подмосковье 5,5 тыс. объектов.

Центр содействия строительству при правительстве Московской области сопровождает проекты строительства коммерческой недвижимости, реализуемые на территории региона. К каждому застройщику прикрепляется менеджер, в его задачи входит получение всего пакета разрешительной документации на строительство. Сам застройщик при этом ни с кем, кроме менеджера, не контактирует и только получает уведомления в личном кабинете на портале госуслуг о том, что от его имени пройдено то или иное согласование. При этом для бизнеса сопровождение — бесплатное.

С 2023 года деятельность ЦСС курирует Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.