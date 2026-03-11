В Наро-Фоминском округе завершают капремонт школы №5

Капитальный ремонт школы №5 продолжается в Наро-Фоминском округе. 10 марта глава округа проверил ход работ и обсудил с подрядчиком благоустройство территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строители обновляют фасад здания, после завершения работ школа будет выглядеть как новая. В проекте предусмотрены современные инженерные решения, а также идеи самих учеников.

В оформлении фасада использовано цветовое сочетание, предложенное школьниками. Новый логотип учебного заведения также разработали учащиеся.

Готовность объекта составляет 43%. Глава округа обсудил с подрядной организацией не только внутренние работы, но и планы по благоустройству прилегающей территории. После завершения проекта у школы появится современный стадион.

Капитальный ремонт планируют завершить к началу учебного года. 1 сентября ученики встретят День знаний в обновленных интерьерах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.