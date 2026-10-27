В Наро-Фоминском округе построят детский сад на 170 мест

Детский сад на 170 мест появится в ЖК «Мартемьяново Клаб» Наро-Фоминского городского округа. Ввод учреждения в эксплуатацию запланирован на 2028 год, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Девелопер ФСК Family построит детский сад площадью 2 455,7 кв. м на семь групп для детей от 1,5 до 7 лет. В здании оборудуют музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога, логопеда и методиста, медицинский и административный блоки, собственные пищеблок и прачечную.

На прилегающей территории для каждой группы обустроят отдельную игровую площадку. Также появится общая физкультурная зона для занятий на свежем воздухе. Проект предусматривает озеленение и полностью безбарьерную среду с удобным доступом в здание для родителей с колясками и маломобильных посетителей.

Детский сад станет частью образовательного кластера «Мартемьяново Клаб». В комплексе также построят школу на 350 учеников. В рамках сотрудничества ФСК Family и МГИМО в ней будут реализованы программы дополнительного образования по мировой экономике, математике и иностранным языкам.

Оба учреждения планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. После завершения строительства их передадут в муниципальную собственность.

Подмосковные застройщики, в том числе ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group и ГК ФСК, возводят необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.