В Наро-Фоминске завершается ремонт кардиологического корпуса

Ремонт кардиологического корпуса в Наро-Фоминске выходит на финишную прямую. В обновленное здание привезли современное оборудование: цифровые кардиографы, УЗИ-аппараты, система мониторинга. Палаты полностью подготовлены к приему пациентов. Отделение рассчитано на 56 коек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время очередного контрольного осмотра объекта замглавы Евгений Мелентьев отметил, что корпус соответствует высоким стандартам. Здесь предусмотрели удобный подъезд для «скорой помощи» и маломобильных пациентов. Остались последние штрихи: сейчас реставрируют фасад, последним этапом будет благоустройство территории.

Также определено оптимальное место для трансформаторной подстанции, снабжающей кардиологию. Евгений Мелентьев по поручению главы Романа Шамнэ обсудил с подрядчиками различные варианты: теперь подстанция не будет расположена во дворе дома 4 по ул. Ленина, ее построят в другом месте. Об этом главу просили местные жители.

Кардиологическое отделение Наро-Фоминской областной больницы работало в этих стенах десятилетиями. Эта больница на улице Ленина — часть истории округа. Первый кирпич заложили 120 лет назад. Теперь, после масштабной реконструкции, здание готовится к новому этапу жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.

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