В Наро-Фоминске планируют капитально отремонтировать здание школы № 6

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы № 6 в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ Наро-Фоминская СОШ № 6 с УИОП, Московская область, Наро-Фоминский г. о., г. Наро-Фоминск, ул. Ефремова, д. 11». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1960 года постройки, общая площадь с пристройкой 9 912,2 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.