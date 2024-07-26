В Наро-Фоминске отремонтируют неиспользуемый объект и пустят в дело

В Наро-Фоминске реализовано здание, расположенное на ул. Автодорожная, д. 15. Объект площадью почти 996 кв. метров, находящийся в областной собственности, приобрели более чем за 16,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«В этом здании ранее располагалась автобаза, и вот уже более 20 лет оно никак не используется. Выкупил его индивидуальный предприниматель, который планирует использовать объект под производственную базу», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По словам нового собственника, в здании будет проведен капитальный ремонт с заменой всех инженерных коммуникаций.

«Сейчас основная задача — это привести имущество в состояние, пригодное для использования. А дальше будем уже думать о самом производстве», — сказал предприниматель.

С информацией о планируемых к выставлению на торги объектах, а также имуществе, находящемся в торгах можно ознакомиться в режиме интерактивной карты на сайте Минмособлимущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.