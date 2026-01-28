В Наро-Фоминске наполовину завершили демонтаж детсада при школе № 7

На улице Школьной в Наро-Фоминске ведется капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 7. Подрядная организация завершила 50% демонтажных работ и вскоре приступит к отделочным этапам.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Молодежь и дети». В здании площадью 921,3 кв. м обновят фасад, кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Внутренние помещения, включая пищеблок, также приведут в порядок. Планируется благоустройство территории, установка новой мебели и оборудования. Завершить все работы планируют до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.