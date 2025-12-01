В Наро-Фоминске начался ремонт фасада школы № 5 в рамках капремонта

В Наро-Фоминске подрядчик приступил к ремонту фасада средней школы № 5 на улице Профсоюзной, 9а, в рамках капитального ремонта по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В городском округе Наро-Фоминск продолжается капитальный ремонт средней школы № 5 с углубленным изучением отдельных предметов. На объекте работают 40 специалистов и задействованы 4 единицы техники.

Строители завершают демонтажные работы, выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, а также монтируют инженерные коммуникации. В здании школы проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустроят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации.

В рамках капремонта также закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Открытие обновленной школы планируется на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.