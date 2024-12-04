В Наро-Фоминске начали капремонт здания детской школы искусств «Гармония»

сегодня в 16:29

В рамках реализации народной программы и при поддержке партийного проекта «Культура малой Родины» в Наро-Фоминске начались работы по капитальному ремонту здания детской школы искусств «Гармония». Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ Геннадия Пензова.

Председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов отметил, что здание, построенное в 1965 году и площадью более 1 800 кв. метров, находится на ул. Ленина.

Ремонт осуществляется в рамках государственной программы Московской области за счет бюджета. На текущий момент рабочие занимаются демонтажом внутренних конструкций.

В ходе капитального ремонта запланированы работы по обновлению кровли и фасада, замене всех инженерных сетей, окон и дверей, а также сантехнического оборудования. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория.

Открытие обновленной школы искусств намечено на 2025 год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.

