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В Наро-Фоминске активно реализуют программу по капремонту школ при поддержке ЕР

При поддержке «Единой России» и реализации Народной программы капремонт школ и объектов образования активно реализуется в Наро-Фоминске. На сегодняшний день капитальный ремонт идет в Васильчиновской школе на улице Восточная, 20. Генеральный подрядчик — ООО «Трансстрой». На объекте трудятся 10 человек и 2 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии ЕР.

Московская область является лидером по выполнению программы капремонта школ.

«Здание (Васильчиновской школы — ред.) построено в 1965 году. Общая площадь школы составляет 1 820,2 кв. метров. По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Будет закуплена новая мебель и оборудование. Также проведем благоустройство прилегающей территории. Согласно утвержденному графику, школа будет открыта ко Дню знаний 1 сентября 2025 года», — прокомментировал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Программа капремонта школ проходит под эгидой «Единой России» и Минпросвещения. Масштабная программа инициирована президентом РФ Владимиром Путиным на съезде «Единой России» в 2021 году и входит в народную программу партии.

Единороссы Наро-Фоминска совместно с представителями управления по образованию, преподавателями и родительским сообществом контролируют все этапы работ — от проекта до приемки.

Главная задача — понятный и видимый результат в каждом конкретном направлении.

Показатели для нас — не просто цифры отчетов, а конкретные перемены в жизни каждого жителя Подмосковья.

Президент России Владимир Путин продлил программу капитального ремонта школ, детсадов, техникумов — всех образовательных учреждений — до 2030 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.