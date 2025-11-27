В мытищинском ФОК «Олимп» завершены работы по капитальному ремонту

25 ноября глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и депутат Мособлдумы Денис Перепелицын проверили исполнение работ по капитальному ремонту физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ФОК «Олимп» открыл свои двери в 2012 году. Сегодня здесь занимаются 720 спортсменов, базируется спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу. СШОР по баскетболу — настоящая кузница чемпионов. Ее воспитанники прославляют Мытищи не только в регионе, но и далеко за его пределами.

В этом году по проекту «Инициативное бюджетирование» при поддержке депутата Мособлдумы Дениса Перепелицына был проведен капитальный ремонт паркета в спортивном зале. Новое профессиональное покрытие позволяет уменьшить нагрузку на коленные суставы спортсменов и снизить травмоопасность.

«Самое главное в проделанной работе — искренняя радость и огонек в глазах юных спортсменов. Ведь каждый из них на вопрос «Кто хочет стать чемпионом?» с гордостью отвечает «Я». Уверена, обновленный современный зал станет для ребят отличным стимулом для профессионального роста и новых побед. Помимо детей в ФОК приходят заниматься мытищинцы серебряного возраста, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь всегда рады любителям спорта», — отметила Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.