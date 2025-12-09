В Мытищах завершили более половины строительства детсада для «Ярославского квартала»

В Мытищах продолжается возведение первого детского сада для жителей ЖК «Ярославский квартал». По данным инспекторов, строительная готовность объекта составляет 54%. Сейчас на площадке ведутся работы по устройству фасадов.

Открытие дошкольного учреждения запланировано на второй квартал 2026 года. Новый детсад рассчитан на 255 воспитанников и поможет снизить нагрузку на существующие дошкольные учреждения района, обеспечив доступность образования для детей, проживающих рядом.

Здание детского сада будет трехэтажным, общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров. В нем оборудуют 11 групп с игровыми и спальными комнатами, пищеблоком, медпунктом, а также залами для занятий спортом и музыкой. Территорию вокруг озеленят и создадут игровые и спортивные зоны.

Главгосстройнадзор Московской области осуществляет контроль за строительством детского сада и других объектов жилого комплекса. Проект «Ярославского квартала» включает восемь корпусов, из которых четыре уже сданы, еще четыре находятся в стадии строительства. В планах застройщика — создание паркинга, пешеходного бульвара и зон для семейного отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки на 400 мест к СОШ №1 в городском округе Королев, которая должна открыться в 2025 году. Глава региона пообщался с учителями и родителями школьников.

«Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Очень важно, чтобы основное здание ей соответствовало. Поэтому обновляем фасад и не только, чтобы все сочеталось. Очень надеемся, что к 1 сентября 2025 года все сделаем. В пристройке будет учиться начальная школа», — заявил Воробьев.