В Мытищах завершают строительство школы на 1 100 мест

В микрорайоне Сухарево городского округа Мытищи завершается строительство школы на 1 100 мест. На сегодняшний день стройготовность объекта превышает 80%, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

«На площадке задействовано 230 рабочих и 8 единиц строительной техники. Подрядчик завершает устройство инженерных систем и навесного фасада, ведет отделочные работы, также в завершающей стадии установка оконных блоков и благоустройство территории», — говорится в сообщении.

Строительство школы ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Общая площадь четырехэтажного здания школы составит 18,8 тыс. кв. метров.

В здании предусмотрено размещение учебных классов и лабораторий, кабинетов внеурочной деятельности, двух спортивных и актового залов, библиотечно-информационного центра, мастерских для трудового обучения, а также столовой с пищеблоком и мед. блоком. На территории будет создано спортивное ядро и игровая инфраструктура.

Завершение строительства запланировано до конца 2024 года.

Открытие новой школы позволит разгрузить учебное заведение в селе Марфино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.