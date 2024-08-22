В Мытищах врач получил сертификат на жилье по программе «Социальная ипотека»

«Не последнюю роль в выборе места работы сыграла программа «Социальной ипотеки». Не в каждом регионе есть такие программы. Очень рад и признателен за такие меры поддержки от государства. В ближайшее время начнем выбирать квартиру. Сейчас живем на съемной квартире и тоже получаем компенсацию за аренду жилья в размере 20 тысяч. Такие программы позволяют нам, медикам, развиваться и обучаться, хорошо работать и меньше переживать о бытовых вопросах», — рассказал Дмитрий.

Программа «Социальной ипотеки» была запущена в 2016 году по инициативе Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. За это время сертификаты на приобретение жилья получили более 90 медиков Мытищинской больницы.

В рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Помимо «Социальной ипотеки», в регионе действует большое количество других мер социальной поддержки медицинских работников. Ознакомиться с ними можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.