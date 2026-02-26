В Мытищах строят многопрофильный медцентр на 800 коек

Многопрофильный медицинский центр возводят на улице Коминтерна в Мытищах в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Открытие учреждения, рассчитанного почти на 800 коек, запланировано на 2030 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Перед началом строительства подрядчик снес четыре больничных корпуса 1930-х годов постройки и провел инженерно-геологические изыскания. Сейчас на площадке разрабатывают котлован и вывозят грунт, а также выносят инженерные сети теплоснабжения, холодного водоснабжения и канализации.

В составе комплекса предусмотрены стационар почти на 800 коек, родильный дом, сосудистый центр, отделения терапии и хирургии. Общая площадь семиэтажного здания превысит 110 тыс. кв. метров.

На прилегающей территории оборудуют многоуровневую парковку и контрольно-пропускной пункт, проведут комплексное благоустройство. Новый медцентр будет обслуживать жителей округов Мытищи, Пушкинский, Королев, Долгопрудный, Щелково, Фрязино, Лобня и Ивантеевка, где проживает более 1 млн человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.