В Мытищах строят многофункциональный медицинский центр на 786 коек

Строители продолжают возводить многофункциональный медицинский стационар на 786 коек на улице Коминтерна в Мытищах. Комплекс планируют построить к 2030 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый медицинский комплекс строят на улице Коминтерна, владение 24. На площадке работают 290 человек и семь единиц техники.

В первом блоке строители завершили монолитные работы и приступили к кладке. Во втором блоке монолитные работы выполнены на 90%, в блоках с третьего по пятый идет армирование вертикальных конструкций.

Площадь комплекса превысит 110 тыс. квадратных метров. В нем разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, хирургия и травматология, региональный сосудистый центр, родильный дом и консультативно-диагностический центр. Новое здание расширит возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Медцентр сможет обслуживать более миллиона человек.

Работы финансируют из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.