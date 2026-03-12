В Мытищах строят медцентр на 786 коек

Строительство многофункционального медицинского центра на 786 коек продолжается в городском округе Мытищи. Объект возводят на улице Коминтерна в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Перед началом основных работ подрядчик снес четыре устаревших корпуса больницы 1930-х годов постройки и провел инженерно-геологические изыскания.

Сейчас на площадке разрабатывают котлован, устраивают подбетонное основание и горизонтальную гидроизоляцию второго участка фундаментной плиты. Начались монолитные работы: специалисты армируют фундаментную плиту основного корпуса и основание башенного крана. На объекте задействованы 76 человек, в том числе 7 инженерно-технических работников, и 12 единиц техники.

В составе комплекса предусмотрены стационар почти на 800 коек, родильный дом, сосудистый центр, отделения терапии и хирургии. Площадь семиэтажного здания превысит 110 тыс. квадратных метров. Рядом разместят многоуровневую парковку и контрольно-пропускной пункт, территорию благоустроят.

Открытие нового медучреждения запланировано на 2030 год. Центр будет обслуживать жителей округов Мытищи, Пушкинский, Королев, Долгопрудный, Щелково, Фрязино, Лобня и Ивантеевка, где проживает более 1 млн человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.

«Несколько лет назад это были перинатальные центры. Сейчас безусловно флагманом является детский медицинский центр. Строится в Балашихе, и приступаем к строительству в Мытищах», — сказал Воробьев.