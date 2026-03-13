В Мытищах сносят незаконный мотель в деревне Грибки

В деревне Грибки городского округа Мытищи демонтируют самовольно построенное здание, которое использовалось как нелегальный мотель для водителей грузовиков. Суд признал объект незаконным и постановил снести его, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажное здание площадью около 155 квадратных метров располагалось в черте жилой застройки.

Его возвели на земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, без получения необходимой разрешительной документации. Несмотря на это, собственник использовал постройку как нелегальный мотель для водителей большегрузных автомобилей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.