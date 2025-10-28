сегодня в 18:34

В Мытищах снесли еще один незаконный автосервис

Мытищинский городской суд Московской области удовлетворил требования администрации городского округа о сносе незаконно возведенного гаража с автосервисом, расположенного на земельном участке в деревне Ховрино, который имеет вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Суд также обязал владельца демонтировать самовольно установленное ограждение, находящееся за границами принадлежащего ему земельного участка, которое располагается на территории, относящейся к землям неразграниченной государственной собственности.

Ответчик проявил инициативу и начал исполнение судебного акта самостоятельно, не ожидая вмешательства сотрудников службы судебных приставов, продемонстрировав таким образом сознательное отношение к соблюдению требований закона и готовность урегулировать ситуацию мирным путем, избежав дальнейших юридических последствий и расходов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.