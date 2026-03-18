В Мытищах проверили капремонт домов на Новомытищинском проспекте

Выездную проверку капитального ремонта многоквартирных домов провели 16 марта в городском округе Мытищи. Замглавы округа Александр Хаюров совместно с депутатской комиссией осмотрел дома на Новомытищинском проспекте, улицах Мира и Щербакова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комиссия проверила ход работ в домах №21/6 и 23/7 на Новомытищинском проспекте, №5/17 на улице Мира и №8/40 на улице Щербакова. На последнем объекте подрядчик выполняет утепление фасада.

«Во время осмотра выявили несколько недочетов: на придомовых территориях был обнаружен строительный мусор — подрядчик уже приступил к его уборке, и есть нарекания по устройству водостока», — отметил Александр Хаюров.

Подрядной организации поручили устранить все выявленные недостатки в установленный срок. Исполнение обязательств будет находиться на постоянном контроле. Ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркивала, что эти многоквартирные дома находятся на особом контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.