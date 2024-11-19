В Мытищах продолжается снос незаконных построек

В Мытищах проходят работы по ликвидации незаконных объектов. Так, еще одному нарушителю предстоит освободить землю от незаконных построек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На днях Мытищинским городским судом удовлетворены исковые требования окружной администрации к гражданину, который незаконно завладел земельным участком в д. Ховрино, государственная собственность на который не разграничена, и владел им более десяти лет.

Согласно судебному решению в течение месяца ему предстоит освободить его путем демонтажа ограждения и некапитальных объектов.



В случае неисполнения решения в указанный срок суд дал право администрации округа самостоятельно провести все необходимые работы с последующим взысканием понесенных расходов с нарушителя. При этом за каждый день просрочки ему придется заплатить неустойку.

Ответчик не ограничился одним нарушением. Оказалось, что на соседнем земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, им был возведен гараж, который использовался в коммерческих целях под автосервис. Этот объект ждет та же участь — он по решению суда должен быть ликвидирован.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.