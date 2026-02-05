В Мытищах начали строить мастерскую для обслуживания строительной техники

В деревне Грибки Мытищинского округа стартовало строительство мастерской для обслуживания строительной техники, рассчитанной на 60 единиц в месяц и создающей около 40 рабочих мест, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Мытищинском округе началось строительство мастерской строительной техники с административно-бытовым корпусом и складом. Новый объект разместится в деревне Грибки, его площадь составит почти 9,3 тыс. квадратных метров.

Проект реализуется в две очереди. Первая включает участки мойки, ремонта, шиномонтажа, электрики и сварки. Вторая очередь предусматривает дополнительные ремонтные зоны, два склада, административно-бытовую часть с медпунктом, офисами, пунктом питания, раздевалками и душевыми.

Мастерская сможет обслуживать 50-60 единиц техники в месяц, что позволит снизить простой машин на стройках и отказаться от сторонних сервисов. На территории также построят котельную, контрольно-пропускной пункт, трансформаторную подстанцию и парковки для легкового и грузового транспорта.

Объем инвестиций в проект составит 60 млн рублей. Ожидается, что строительство завершится в третьем квартале 2027 года. Центр содействия строительству помог застройщику подготовить документацию и получить разрешение на строительство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.