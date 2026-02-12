В Мытищах демонтируют два незаконных здания в деревне Подрезово

В деревне Подрезово ведутся работы по демонтажу двух одноэтажных зданий общей площадью около 600 квадратных метров. Постройки использовались собственником как склад и офис, однако были возведены без разрешительных документов на участке, предназначенном для личного подсобного хозяйства.

Мытищинский городской суд признал эти объекты самовольными и постановил их снести. В настоящее время администрация городского округа Мытищи осуществляет демонтаж, завершить который планируется до конца февраля.

Меры направлены на обеспечение безопасности жителей и соблюдение градостроительных норм. В округе выявлено 549 объектов незавершенного строительства, из которых 373 уже ликвидированы, достроены или приведены в соответствие с законодательством. Работы по выявлению и устранению нарушений продолжаются.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.