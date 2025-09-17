В Можайском округе начали монтаж конструкций подстанции скорой помощи

сегодня в 18:36

Монтаж вертикальных конструкций подстанции скорой помощи начался в селе Поречье Можайского округа, новый объект здравоохранения строится по модульной технологии. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик, которым выступает ООО «Крост-Д», приступил к устройству вертикальных колонн будущего здания подстанции. В работах задействованы 11 человек и две единицы техники», — говорится в сообщении.

Строительство ведется за счет бюджетных средств в рамках региональной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

Подстанция скорой помощи рассчитана на работу трех бригад в смену. В здании разместятся диспетчерская служба, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинеты предрейсовых осмотров, административные и вспомогательные помещения.

Общая площадь трехэтажного здания составит более 550 кв. м. На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство, появится парковочное пространство.

Открытие объекта запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.