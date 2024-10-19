В Москве восстановят 62 дома с уникальными рустованными фасадами

В Москве планируют восстановить около 60 домов с уникальными фасадами. Ремонт уже успешно закончили в трех многоквартирных домах, сообщается на сайте мэра столицы .

В 2024 году сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы сделают капремонт 62 зданий с рустованными фасадами. Уже успешно отреставрировали шестой дом на улице Маршала Тимошенко. Здание построили в 1956 году.

Перед ремонтом дома был создан уникальный проект и подобраны соответствующие материалы. Были промыты и расчищены стены, восстановлена кирпичная кладка, прокрашены стены.

В доме также отремонтировали цокольный этаж, подъезд, сделали отмостку. Помимо этого, произведена замена отливов и водосточных труб.

Капитальный ремонт сделали и в здании, которое расположено по адресу улица Гиляровского, дом 56. Этот дом возвели в 1917 году, он тоже имеет рустованный фасад.

В строении сделали ремонт подъездов и балконов, переделали цоколь. Также в здании сделали еще одну электросеть, заменили стояки водоотведения и сделали другие работы.

Еще одно здание, которое требовало восстановления — дом с рустовым фасадом по адресу улица Большая Набережная, 15. Строение возвели в 1956 году.

В нем работники отремонтировали подвал, установили новые двери в зданиях, избавились от трещин, восстановили кирпичную кладку. Во время ремонта крыши избавились от кровельного покрытия и проделали другие работы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в Хамовниках согласован проект капремонта в доходном доме Бройдо. Его построили в 1902 году.