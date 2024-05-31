В отдельных локациях и жилых комплексах Москвы цены на торговые помещения могут вырасти от 20% до 50% до конца года, сообщил РИАМО ведущий эксперт агентства коммерческой недвижимости Invest 7 Дмитрий Давыдов.

«Подобные кейсы мы сегодня наблюдаем, они связаны с удачно заключенными договорами аренды», — сказал Давыдов.

Он добавил, что в ближайшей перспективе, до конца 2024 и в первой половине 2025 года, цены на объекты торговой недвижимости на рынке новостроек будут расти.

«В Москве и Московской области ожидаем подорожания квадратного метра данных объектов в пределах 7-10%. Показатель будет коррелировать с официальным уровнем инфляции в России, которая по итогам года может быть в диапазоне 7-8%», — рассказал эксперт.

Давыдов пояснил, что основной драйвер роста стоимости торговой недвижимости в новостройках — высокая ключевая ставка, это влечет за собой удорожание проектного финансирования.

«То есть помимо увеличения затрат на строительство новых жилых комплексов, растет и стоимость обслуживания финансирования, что вынуждает застройщиков поднимать цены, в том числе и на коммерческие помещения. Кроме этого, рост стоимости торговой недвижимости связан с сокращением количества и, соответственно, удорожанием предложения интересных земельных участков под строительство на столичном рынке», — уточнил специалист.

По оценке эксперта, торговые помещения на вторичном рынке Москвы также будут дорожать в ближайшей перспективе, однако рост будет очень умеренным, в основном он следует за инфляцией. В интересных или престижных локациях объекты к концу года могут подорожать на 3-5%.

«В основном же рынок вторичной торговой недвижимости Москвы будет стоять на месте. Цены будут расти за счет подорожания объектов в новостройках. То есть собственник помещения перед его продажей проанализирует рынок, увидит, что торговая недвижимость в новостройках стала дороже, и на основании этого будет принимать решение о повышении цены своего объекта», — отметил Давыдов.

Он подчеркнул, что при этом между ростом цен на строящиеся помещения и «вторичку» будет наблюдаться задержка в 3-5 месяцев. Ведь корректировка цен на помещения в новостройках происходит поэтапно, в зависимости от степени готовности комплекса и планов по продажам конкретного застройщика.

«Кроме того, в сегменте вторичной торговой недвижимости собственники будут вынуждены чаще торговаться и предоставлять скидку, так как других объективных факторов для роста цен на объекты нет», — резюмировал специалист.