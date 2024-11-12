В Москве на Каширском шоссе снесли один из старейших долгостроев

В Москве снесли один из старейших долгостроев, расположенных на Каширском шоссе, который начали строить еще в 1970-х годах, но в 2000 году заморозили, после чего строительство корпуса НИИ ревматологии РАМН так и не возобновилось, пишет ТАСС .

О сносе одного из старейших столичных долгостроев сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский. По его словам, решить ситуацию с долгостроем взялась специальная комиссия, которая рассмотрела разные варианты использования здания, но в итоге приняла решение демонтировать объект.

«В итоге было принято решение о сносе здания из-за неудовлетворительного технического состояния конструкций», — сказал Овчинский.

В 2023 году появилась надежда, что объект достроят. Тогда у корпуса НИИ ревматологии РАМН (ФГБНУ «НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой») появился новый владелец, но в итоге это ни на что не повлияло. Стройка так и не возобновилась.