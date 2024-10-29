В Москве проведут вебинар по размещению объектов в особо охраняемых зонах

В столице 31 октября в 16:00 пройдет вебинар «Порядок размещения некапитальных объектов в границах особо охраняемой зеленой территории». Бесплатное мероприятие пройдет в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы.

Контрольное ведомство организовало вебинар совместно с входящим в комплекс градостроительной политики и строительства столицы департаментом городского имущества Москвы. Мероприятие станет полезным для пользователей участков, которые располагаются на особо охраняемых зеленых территориях (ООЗТ).

Вебинар проведет советник управления контроля за объектами недвижимости по СЗАО Сергей Мешулин. Участникам расскажут о нарушениях, которые контрольное ведомство выявило на участках в ООЗТ. Также участники смогут на примерах разобрать ошибки размещения временных сооружений на таких землях и приобретут практические рекомендации по их недопущению.

Замначальника управления оформления имущественных и земельно-правовых отношений департамента городского имущества Москвы Оксана Муховикова познакомит участников вебинара с регламентом размещения некапитальных объектов на ООЗТ и их видами, а также разъяснит вопросы оформления нужной документации.

Присоединиться к вебинару можно по ссылке.