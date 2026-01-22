В Москве появится еще более 500 тыс кв м производственных комплексов

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в столице выделяют земельные участки под строительство современных промышленных предприятий и технопарков. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, промышленная инфраструктура последовательно развивается в столице по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2025 году в рамках программы масштабных инвестиционных проектов инвесторам предоставлены земельные участки под размещение новых производственных комплексов. Совокупная площадь всех объектов составит более 525 тыс. кв. м.

Новые МаИП разместятся в 7 административных округах столицы, большая часть объектов появится в Восточном, Юго-Восточном, Троицком и Новомосковском административных округах Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что город предоставляет инвесторам возможности для создания и развития производственных, социальных и коммерческих объектов, что, в свою очередь, способствует созданию новых рабочих мест.

«Кроме того, такие проекты способствуют улучшению инфраструктуры города, повышению качества жизни его жителей и привлечению дополнительных инвестиций. Создавая благоприятные условия для развития промышленности, в 2025 году городом под МаИП выделено 16 земельных участков в семи административных округах общей площадью свыше 75 гектаров. Все они предоставлены в аренду по льготной ставке — один рубль в год», — добавил Ефимов.

Механизм МаИП реализуется в городе с 2016 года и является одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Значительную часть новых проектов составляют объекты промышленно-производственной инфраструктуры — промышленные технопарки общей площадью около 160 тыс. кв. м, на которых будет создано более 2,6 тыс. рабочих мест.

Также в городе реализуются проекты в строительной и электронной промышленности, где будут созданы более 1,2 тыс. рабочих мест.