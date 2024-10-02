В Москве отреставрируют здание Театра имени М. Н. Ермоловой

В столице завершилась процедура по выбору подрядчика на разработку проектной документации по реставрации здания Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, сообщил руководитель городского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В ходе открытого конкурса был определен подрядчик для разработки проектной документации по реставрации.

«Им стала столичная реставрационно-строительная компания. Победителю конкурса в течение 14 месяцев необходимо выполнить ряд проектных работ, среди которых проведение анализа текущего состояния объекта и составление перечня задач для его сохранения», — поделился Пуртов.

Подрядчик должен подготовить проект и смету реставрации здания, построенного в конце XIX века. Главная задача — восстановление фасадов и реставрация с приспособлением для современного использования интерьеров, а также проведение инженерно-технических работ.

Проектную документацию необходимо разработать с применением технологии информационного моделирования.

Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой, связанный с именами выдающихся режиссеров и актеров М. Лобанова, В. Мейерхольда, И. Ильинского, М. Бабановой, был основан в 1925 году. В следующем году он отметит 100-летний юбилей.