В Москве определили топ-3 популярных района у арендаторов жилья

Новая Москва (Сосенское поселение), Даниловский и Пресненский районы вошли в топ популярных районов Москвы среди арендаторов жилья на долгий срок. В пятерку наиболее востребованных районов для жилья также вошли Хорошево-Мневники и Хорошевский район, сообщает «Сноб».

На первом месте — Новая Москва. В поиске квартир в этом районе каждый месяц находятся 16 000 человек. Средняя стоимость аренды квартир в этой местности, по данным на июль 2024 года, составляет 52 тысячи рублей.

Вторым по популярности у арендаторов стал Пресненский район. Ежемесячно здесь ищут квартиры 12,2 тыс. человек. Медианная стоимость аренды в этом месте самая высокая — 260 тыс. рублей. Эксперты объясняют это тем, что на рынке много предложений квартир в жилых комплексах бизнес- и элит-класса. Стоимость аренды студии в типовом доме начинается от 44 тысяч рублей в месяц, «однушки» — от 65 тыс. руб./мес., а двухкомнатной квартиры — от 50 тыс. руб./мес.

Замыкает топ Даниловский район, в котором хотят жить 10,5 тысячи горожан. Средняя стоимость аренды в этом районе составляет 102 000 рублей.

В топ-10 также попали районы Нижегородский, Таганский, Басманный, Западное Дегунино и Раменки.