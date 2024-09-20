В Москве напомнят о порядке размещения летних кафе

Госинспекция по недвижимости проведёт бесплатный вебинар для рестораторов по вопросу размещения сезонных площадок при стационарных заведениях общественного питания, передает пресс-служба ведомства.

Онлайн-мероприятие «Летние веранды — контроль за размещением» состоится 24 сентября в 16:00.

На протяжении всего периода работы летних кафе контрольное Госинспекция осуществляет регулярный мониторинг расположения веранд, а также проводит мероприятия, направленные на предупреждение нарушений при их размещении.

Спикером очередного вебинара выступит исполняющий обязанности начальника отдела нестационарных торговых объектов Управления мониторинга территорий ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» Денис Соколов.

Эксперт расскажет о признаках нарушений при размещении веранд и правовых последствиях, разберет наиболее распространенные ошибки рестораторов в течение летнего сезона и даст рекомендации, как их не допустить.

Приглашаем присоединиться к вебинару по ссылке.