В мкр Опытное поле Котельников строят воспитательно-образовательный комплекс

В подмосковных Котельниках продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса на 2 450 мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Ежедневно на объекте около 250 строителей заняты фасадными работами, установкой окон и витражей, монтажом инженерных систем, возведением внутренних перегородок.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

Комплекс в мкр. Опытное поле площадью почти 45 тыс. кв. м будет включать в себя школу на 2 100 мест и детский сад на 350 мест.

В детском саду будут 14 групп, в школе — 84 учебных класса. Для ребят предусмотрены 4 спортивных зала, 2 библиотеки, актовый зал на 800 зрителей, помещения для изучения технологий, просторная столовая на более чем 1 000 мест, медпункт. На территории — игровые и спортивные площадки. В начальной школе планируют открыть классы технической и естественно-научной направленности: робототехника и мехатроника, инженерная графика и промышленный дизайн, электротехника и электроника, конструкционные материалы, программирование, основы изобретательства и другие. У детей появится возможность развивать технические и творческие способности, умение анализировать и конструировать.

На прилегающей территории оборудуют спортивные и игровые площадки.

Открытие нового образовательного комплекса планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.