В Минстройкомплексе Подмосковья с жителями обсудили переезд из аварийного жилья

В понедельник первый замминистра строительного комплекса Московской области Константин Лапин провел прием граждан в приемной правительства региона. В мероприятии также участвовали сотрудники профильных управлений ведомства. Общение происходило как очно, так и в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся переселения из аварийного жилья, а также строительства образовательных учреждений в жилых микрорайонах. Представители ведомства рассмотрели обращения жителей из 4 городских округов: Королев, Лосино-Петровский, Ступино, Щелково.

Так, заявитель Татьяна Закурдаева из городского округа Лосино-Петровский проживает в поселке Свердловский. Здесь в 2026 году сдадут школу в жилом комплексе «Лукино-Варино». В настоящий момент уже выполнены инженерные изыскания по строительству новой школы, заключен договор с Мособлэкспертизой на проведение экспертизы проектной документации. Ее результат получат в I квартале 2025 года, после чего приступят к строительству образовательного учреждения. Здание школы будет иметь 3 этажа, а вместимость — 1 100 учеников.

Завершение строительства еще одной школы на 1 100 учеников в городском округе Королев, на улице Ленина, д. 18а планируется в ближайшее время включить в госпрограмму и профинансировать из бюджета.

Татьяна Шаталова была проинформирована о том, что строительство школы на территории ЖК «Золотые ворота» предусматривалось за счет средств ООО «РУСИНВЕСТ», однако в настоящее время застройщик признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

Строительство образовательного учреждения будет завершено до 2028 года по областной госпрограмме.

В ходе приема каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.