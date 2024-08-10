В Минобороны РФ высказались о потерях ВСУ в боях в Курской области

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Минобороны: ВСУ за время боев в Курской области потеряли до 1120 военных

С начала боевых действий на территории Курской области украинские силы потеряли до 1120 военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что российские военнослужащие уничтожили 22 танка, 20 БТР, 8 БМП, 88 боевых бронемашин, 13 автомобилей, 2 самоходные артустановки ЗРК «Бук М1», пусковую установку РСЗО БМ-21 «Град» и 6 орудий полевой артиллерии.

В оборонном ведомстве добавили, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

С 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют госграницу РФ и территорию Курской области. Украинские боевики бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети.