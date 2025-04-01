В мелких городах из-за расширения льготной ипотеки будут расти цены на жилье

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предупредил россиян о том, что цены на жилье будут расти из-за маленького предложения и расширения льготной ипотеки в регионах.

В России расширили льготную программу семейного жилищного кредитования не только на новостройки, но и на вторичное жилье. Эксперт напомнила, что на вторичном рынке жилье должно быть не старше 20 лет и не дуть в аварийном состоянии.

«Как только происходит либерализация ипотечных программ, я имею в виду, становится доступнее и так далее, сразу же идет рост цен за квадратный метр. Поэтому в тех городах, которые вошли в программу, будет серьезное повышение стоимости квадратного метра», — добавила эксперт в эфире радио Sputnik.

В программу войдут города, в которых за год построено не больше, чем два дома. Это будет означать отсутствие предложения, что заставит уже существующие расти в цене, объяснила Радченко.