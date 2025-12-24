В Лыткарине завершили капитальный ремонт стадиона «Полет»

Капитальный ремонт стадиона «Полет» на Парковой улице в Лыткарине завершен, открытие обновленного объекта запланировано на начало 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В городском округе Лыткарино завершены работы по капитальному ремонту стадиона «Полет». Сейчас подрядчик проводит пусконаладку инженерных систем, а также занимается сборкой и расстановкой мебели.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский отметил, что проект реализован в рамках государственной программы региона за счет средств бюджета. Общая площадь стадиона превышает 8,5 тыс. кв. м.

В ходе капремонта на футбольном поле уложили искусственное покрытие для ежедневных тренировок, построили трибуны на 500 зрителей с навесом, создали современные площадки для баскетбола, волейбола и воркаута, обновили беговые дорожки. Также отремонтировали раздевалки, помещения для судей, заменили инженерные сети и благоустроили прилегающую территорию.

Стадион «Полет» был построен в 1968 году по инициативе Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова. Жители Лыткарина ждали его реконструкции много лет.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.