В Лыткарине продолжается капремонт центрального Дома культуры

В Лыткарине в центральном Дворце культуры «Мир» рабочие завершают демонтажные работы. Все ветхие конструкции и старые инженерные сети будут удалены. Из старого сохранят только уникальные фрески и большие люстры в концертном зале и фойе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание Дворца культуры было открыто в 1961 году, за 63 года существования здесь выполняли только локальный ремонт помещений. Объект нуждался в срочном и капитальном вмешательстве.

Сейчас на объекте завершают первый этап работ — демонтаж и приступают к строительно-монтажным работам. Также в ближайшее время будет утверждена итоговая концепция здания. Ее главной особенность станет сохранение исторической ценности Дворца культуры.

В ходе капитально ремонта будут выполнены работы по замене всех инженерных коммуникаций, установке современной системы пожарной безопасности, обновлению всех помещений учреждения, ремонту фасада здания и кровли, а также будет закуплено новое звуковое и световое оборудование.

Плановая дата завершения ремонта — IV квартал 2025 года. Работы идут в графике и ведутся благодаря нацпроекту «Культура».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.