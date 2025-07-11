В Лыткарине приступили к строительству новых тротуаров

В городе Лыткарино стартовали работы по благоустройству «народных троп» — пешеходных маршрутов, по которым жители ежедневно добираются до школ, магазинов и остановок. Работы ведутся в рамках региональной программы «Пешком», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как рассказала заместитель начальника управления ЖКХ Ольга Зотова, адреса для ремонта выбирались на основе обращений граждан, поступивших через портал «Добродел» и на выездных приемах администрации, также учитывались обращения через социальные сети. Приоритет отдавался тем адресам, где жители проявили наибольшую активность и где требовался срочный ремонт.

На сегодняшний день завершены работы по благоустройству 3 «народных троп»: около гимназии № 4, на квартале 3а и улице Степана Степанова. В плане на этот год еще 4 территории, работы будут завершены в июле текущего года.

Также в 2025 году на территории округа отремонтируют более 2 километров тротуаров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.