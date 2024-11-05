сегодня в 15:39

В Лыткарине приступили к ликвидации аварийного здания СГА

В городском округе Лыткарино приступили к сносу ветхого здания, который находится около городского музея по адресу: квартал 7, з.7а, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы будут выполнены до конца ноября текущего года. Подрядная организация полностью демонтирует здание и вывезет строительный мусор. Вывоз строительного мусора будут осуществлять через проезд Шестакова.

В 2025 году на данной территории будет обустроен новый сквер.

В 2024 году на месте сноса ветхих домов в микрорайоне 6 был обустроен новый сквер с зоной отдыха и детской игровой площадкой. На месте сноса были проведены работы по организации сквера.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.