В Лыткарине демонтируют два аварийных здания на улице Спортивной

В Лыткарине на улице Спортивной начался снос двух аварийных нежилых зданий — бывшей котельной и административного корпуса, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Два здания, построенные в конце 1960-х годов и занимавшие более 1 100 квадратных метров, полностью выработали свой ресурс и были выведены из эксплуатации. Сейчас проводится их демонтаж с применением поэтапной ручной разборки и специальной техники для обеспечения безопасности.

Работы планируется завершить до конца первого квартала 2026 года. После сноса освободившийся участок и прилегающая территория будут использованы для жилищного строительства.

В городском округе Лыткарино ранее выявили 55 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 41 объект уже снесен, достроен или приведен в соответствие, что составляет 75% от общего числа. Работа по приведению в порядок подобных объектов продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.